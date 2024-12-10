العموش : 1238 شقة بيعت في الأردن خلال الشهر الماضي

وطنا اليوم:-قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، الثلاثاء، إن عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا بلغ لشهر تشرين الثاني الماضي 1238 شقة.

وأكد العموش في تصريح ، أن قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإعفاء الشقق رفعت نسبة بيوعات الشقق لشهر تشرين الثاني؛ والتي تزيد مساحتها عن 150 مترا إلى 12%، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2023، ونسبة ارتفاع بيوعات الشقق بشكل عام خلال الأحد عشر شهرا الماضية بلغت 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن بيوعات الشقق تركزت في محافظة الزرقاء قرية البتراوي ثم أبو نصير في شمال عمان ثم قرية النويجيس في شرق عمان.

مجلس الوزراء قرر في 12 تشرين الثاني الماضي إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.