جرائم الاحتلال تتواصل في غزة وسط تصعيد العدوان وتدهور الوضع الإنساني

وطنا اليوم:تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 431 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

ونفذت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وأدى العدوان لاستشهاد 7 وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منزل في النصيرات وسط قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء.

واستشهد أمس نحو 60 فلسطينيا في غارات للاحتلال على مناطق عدة، خاصة شمالي القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو / أيار الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، وعمليات نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا.

ولليوم الـ 67 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 49 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وأفادت وزارة الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 50 شهيدا و84 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، منهم 20 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف منازل في عزبة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

سياسيا، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تقدم في مسار صفقة تبادل الأسرى، وكرر ‏أنه لن يوقف الحرب حتى تحقيق أهدافها.‏

ومن المقرر أن يدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشهادته اليوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ بدء ‏محاكمته بتهم فساد قبل أكثر من 4 سنوات.‏

وستعقد الجلسة أمام هيئة من 3 قضاة في قاعة بمحكمة منطقة تل أبيب، بعد نقلها من القدس لدواع أمنية.‏

ورفضت المحكمة طلب محامي نتنياهو بتمديد تأجيل شهادته. وكان المحامون قد أشاروا إلى أن الحرب ‏في المنطقة لا تتيح لنتنياهو وقتا كافيا لحضور الجلسات.‏

إلى ذلك، قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر مطلعة إن محادثات وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين بين حماس وإسرائيل تتقدم بهدوء.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين مقتل 7 من جنوده، 4 في جنوب لبنان، إضافة الى 3 في قطاع غزة.