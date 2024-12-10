العثور على أردني معتقل بسجن في صيدنايا منذ 4 عقود

وطنا اليوم:وصل المعتقل الأردني المحرر من سجن صيدنايا في سوريا أسامة بشير البطاينة إلى الأردن اليوم الثلاثاء.

ووفق منشورات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي وصل البطاينة الذي قضى 38 عاما في سجون سوريا إلى معبر جابر الحدودي، حيث يجري التحقق من هويته قبل تسليمه لذويه.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن البطاينة من مدينة إربد شمالي الأردن.

وضجت منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو للبطاينة الذي تم تحريره من سجن صيدنايا وبدا عليه الإرهاق وآثار الصدمة بعد أن تعرض للاعتقال كل تلك المدة الطويلة.

وأشار متناقلي مقاطع تحرير المعتقلين من سجون سوريا إلى أن ذوي أغلب المعتقلين كانوا قد فقدوا الأمل من رؤيتهم مجددا، فيما ظن جزء كبير منهم أن أقربائهم قد توفوا منذ زمن.

واستطاعت المعارضة السورية المسلحة اسقاط نظام بشار الأسد فجر الأحد، ما أسفر عن فتح السجون وتحرير المعتقلين.