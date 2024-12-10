الشرع يتعهد بملاحقة المتورطين بتعذيب السوريين ونشر أسمائهم

وطنا اليوم:قال القائد العام لغرفة عمليات المعارضة السورية المسلحة أحمد الشرع إنه سيتم قريبا نشر “قائمة أولى بأسماء كبار المتورّطين في تعذيب الشعب السوري لملاحقتهم ومحاسبتهم”.

وأضاف، في بيان نشره فجر اليوم الثلاثاء على تطبيق تليغرام، أنه سيتم تقديم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وتعهد الشرع بعدم التواني عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري، مؤكدا أنه ستتم ملاحقتهم وطلبهم من الدول التي فرّوا إليها لتتم محاسبتهم.

وأضاف “لقد أكدنا التزامنا بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري، ومنحنا العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية”، مؤكدا أن “دماء وحقوق” القتلى والمعتقلين الأبرياء “لن تُهدر أو تنسى”.

وبدأت هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي هجوما واسعا انطلاقا من إدلب شمالي سوريا، لتدخل دمشق فجر الأحد الماضي وتعلن سقوط نظام الأسد بعد فراره من البلاد.

وأمس الاثنين، أعلنت الفصائل المعارضة أن الشرع بحث مع رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي “تنسيق انتقال السلطة”.

و بأنه سيتم تكليف المهندس محمد البشير رئيس حكومة الإنقاذ السورية، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

وجاء ذلك بعد اجتماع لتحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول سوريا في حالة فوضى، تم بين القائد في إدارة عمليات المعارضة المسلحة أحمد الشرع والبشير ورئيس وزراء حكومة النظام السابق محمد الجلالي الذي كلف بتسيير أمور الحكومة.