أسرة الأردني يوسف الشرعة تنتظر عودته من سوريا بعد غياب 42 عامًا

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_مرّت 42 عامًا منذ غادر المواطن الأردني يوسف حسين موسى الشرعة منزله في منطقة إربد متوجهًا إلى دمشق، دون أن يعود أو تصل أخبار عنه.

تقول أسرته إن آخر تواصل لهم معه كان في عام 1982، إلى أن وردتهم معلومات تُشير إلى أنه كان معتقلًا لدى قوات النظام السوري في ريف دمشق.

ابنة يوسف أوضحت لـ”وطنا اليوم” أنهم تواصلوا مع وزارة الخارجية الأردنية مرات عديدة على مدار أكثر من 30 عامًا، لكن الردود الرسمية أكدت عدم وجود أي معلومات حول مصير والدهم في دمشق.

وأضافت أن آخر أمل يلوح أمام العائلة هو احتمال أن يكون من بين المعتقلين الذين أُفرج عنهم ضمن حملات تحرير السجون التي جرت بعد انهيار نظام الأسد.