القوات المسلحة الأردنية ترسل مساعدات عسكرية للجيش اللبناني

وطنا اليوم_ضمن جهود الأردن لمساندة الأشقاء في لبنان، من خلال تقديم كافة أشكال الدعم لهم، أرسلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبتوجيهات ملكية سامية، سفينة تحمل مساعدات عسكرية إلى الجيش اللبناني الشقيق.

وتضمنت المساعدات، التي وصلت مرفأ بيروت، الاثنين، (62) ناقلة جند، للمساهمة في تعزيز القدرات الدفاعية للجيش اللبناني وللمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار .

وتعكس هذه المساعدات عمق العلاقات الاستراتيجية التى تربط جيشيّ البلدين الشقيقين.

وكان الأردن أرسل عددا من الطائرات التي حملت المساعدات الطبية والإنسانية والإغاثية خلال الأسابيع الماضية إلى لبنان، للمساهمة في تعزيز القطاع الطبي هناك، فضلا عن تزويد المتضررين بالمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.