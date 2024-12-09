مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الشوابكة والحامد

وطنا اليوم_عمان 9 كانون الأول 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة الشوابكة بوفاة سناء الشوابكة، أبنة النائب السابق محمد سليمان الشوابكة، وإلى قبيلة بني صخر/ عشيرة الحامد، بوفاة فاطمة ونور زيد الحامد.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومات في محافظة مادبا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهن، وعموم قبيلة بني صخر وعشيرتي الشوابكة والحامد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهن بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.