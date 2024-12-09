الفراية: معبر جابر آمن ونسهل حركة السوريين العائدين لبلدهم

وطنا اليوم:أكد وزير الداخلية، مازن الفراية، الاثنين، أن الوضع على معبر جابر آمن، وأنه يتم تسهيل حركة السوريين العائدين إلى بلدهم.

وقال الفراية ، إنه يوجد تنسيق مع الجهة المسيطرة على الطرف الآخر من المعبر لاستقبال أي أردني عائد من سوريا.

وأشار إلى أنه تم تسهيل مغادرة بعض الصحفيين إلى سوريا لتغطية الأحداث هناك، كما جرى استقبال بعض الجنسيات العائدة من الأراضي السورية.

وبين الفراية أن الحركة على معبر جابر “خفيفة”، وأن معظم سيارات النقل السورية قد غادرت إلى الجانب الآخر.

وكان قد أعلن وزير الداخلية، الجمعة، إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري؛ بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري.

وقال الفراية إن ما يحدث في سوريا اليوم نهاية مأساة وأعوام من المعاناة.

وأضاف، أن “الأردن من أكثر الدول تأثرا بالأزمة السورية، تأتي بعد الشعب السوري مباشرة في تأثرها بالأزمة”.

وأوضح أن الحدود الأردنية السورية تأثرت بشكل كبير، مؤكدا أن الجهد المبذول على الحدود الشمالية تم مضاعفته على مدى السنوات السابقة، وهذا له كلفة مادية وكلفة بشرية في أحيانا أخرى.

وتابع، أن يحول بين اللاجئين السوريين وعودتهم لبلدهم الموضوع الأمني ولم يعد موجودا اليوم.

وأشار إلى أن الظروف من الناحية الأمنية باتت مهيئة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.