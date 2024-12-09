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مبادرة في العدسية لزراعة أشجار صديقة للبيئة

9 ديسمبر 2024
مبادرة في العدسية لزراعة أشجار صديقة للبيئة

وطنا اليوم:انطلقت في بلدة العدسية بلواء الأغوار الشمالية في محافظة إربد، اليوم الاثنين، مبادرة “البلدة الخضراء” التي تنظمها جمعية العدسية الشمالية الخيرية، وتستهدف زراعة أشجار صديقة للبيئة في باحات منازل البلدة.
وقال رئيس الجمعية فتحي العذاربة إن المبادرة تحقق مبدأ الاستدامة والتوازن البيئي، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الأشجار، ونشر ثقافة التنمية المستدامة.
وأكد، أهمية المبادرة في ظل التغير المناخي، إذ أن زراعة الأشجار تحافظ على عناصر الطبيعة وتحسن التنوع النباتي وزيادة المساحات الخضراء.
وبين العذاربة، أنه تم ضمن المبادرة توزيع أشتال شجرة الزنزلخت على مواطني البلدة والإشراف على زراعتها، وهي من الأشجار الصديقة للبيئة وتتلاءم مع مناخ المنطقة الغورية لقدرتها على تحمل الجفاف وتبريد الهواء وامتصاص الغازات الملوثة، إضافة إلى خصائصها في طرد البعوض والحشرات، عدا عن توفيرها للظلال.
ولفت إلى أنه يتم توزيع كمية من السماد العضوي والسماد المركب على المستفيدين من المبادرة لضمان نجاح زراعة الأشجار وتسريع نموها، داعيا مواطني بلدة العدسية إلى التعاون مع المبادرة لغاية خلق بيئة طبيعية وصحية آمنة.


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