الملك يبحث التطورات الإقليمية مع رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس قبرص

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، التطورات الإقليمية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، خلال اتصالين هاتفيين.

وأكد جلالته ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها، والعمل بشكل فاعل لضمان استقرارها، مشددا على أن أمن واستقرار سوريا أساسيان لأمن واستقرار المنطقة.

وشدد جلالة الملك على أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يجب أن تتوقف، داعيا إلى تعزيز استجابة المجتمع الدولي للحد من الكارثة الإنسانية في القطاع.

كما دعا جلالته إلى تكثيف الجهود الدولية لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وأكد جلالة الملك أهمية بذل مختلف الجهود لضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان