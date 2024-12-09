بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الاحتلال يرتكب 3 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة

9 ديسمبر 2024
الاحتلال يرتكب 3 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر ضد عائلات القطاع، أدت إلى ارتقاء 55 شهيدا وإصابة 84 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 430 يوما على القطاع، إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكد التقرير ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44763 شهداء و106134 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:17

مشروع قرار أردني أمام الجمعية العامة لدعم الأونروا

09:57

الدفاع المدني يواصل حملة شتاء آمن في مختلف المحافظات

09:43

13 ألف شيك مرتجع في الأردن خلال الشهر الماضي

09:37

شكر على تعاز من عشيرة العبيدات

09:30

سقطة خطيرة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.!

09:21

شرطة كوريا الجنوبية تداهم مكتب رئيس البلاد

09:11

عشرات الشهداء في مخيم النصيرات

05:36

الأردن: السد المنيع أمام زلازل الشرق الأوسط وصانع خرائط التوازن في زمن الفوضى الكبرى

03:05

واشنطن تدعي دعم اتفاقية “فض الاشتباك” بين سوريا وإسرائيل

01:07

وفاة سائحة أجنبية بحادث سير على طريق البحر الميت

00:07

تفاصيل مروعة من داخل سجون الاسد: شهادة الصحفي الأردني عمير الغرايبة”

00:06

الخارجية الأمريكية: لا نخطط الآن لفتح سفارتنا في دمشق

وفيات
شكر على تعاز من عشيرة العبيداتوفاة لاعب الفيصلي السابق نادر راغبوفيات الثلاثاء 10-12-2024وفيات الاثنين 9-12-2024وفيات الجمعة 6-12-2024