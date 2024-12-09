الاحتلال يرتكب 3 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر ضد عائلات القطاع، أدت إلى ارتقاء 55 شهيدا وإصابة 84 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 430 يوما على القطاع، إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكد التقرير ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44763 شهداء و106134 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023.