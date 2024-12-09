بلدية السلط تقرر رفع أجور العاملين بالمياومة

وطنا اليوم:قررت بلدية السلط الكبرى، زيادة رواتب العاملين بالأجرة اليومية في البلدية ابتداء من مطلع الشهر الحالي لتصبح بالحد الأعلى 13 دينارا بدلا من 9 إلى 10دنانير.

وأكد رئيس البلدية، المهندس محمد الحياري، في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الزيادة تأتي تقديرًا لجهود العاملين في البلدية ودورهم الحيوي في خدمة المدينة، وأهمية دعمهم لتحفيزهم لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.