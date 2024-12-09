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مكافأة مالية لمن يقدم معلومات عن سجون نظام الاسد السرية

9 ديسمبر 2024
مكافأة مالية لمن يقدم معلومات عن سجون نظام الاسد السرية

وطنا اليوم:اعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) عن تخصيص مكافأة مالية بمبلغ 3 آلاف دولار أمريكي لكل من يدلي بمعلومات مباشرة تؤدي إلى تحديد أماكن سجون سرية في سوريا يوجد فيها معتقلون.
ووجه الدفاع المدني السوري دعوة خاصة لضباط الأمن السابقين والعاملين في الأفرع الأمنية للمساعدة في الوصول إلى هذه السجون السرية، مشددا على أهمية هذه المساهمة وضرورتها، وواعدا بضمان الحفاظ على سرية المصادر.
وأضاف : نعبّر عن كامل تضامننا مع الأهالي وذوي الضحايا ونتفهم تماماً شعورهم بانتظار أحبابهم وفلذات أكبادهم لكننا نناشدهم بالتروي وعدم الحفر في السجون أو المساس بها لأن ذلك يؤدي إلى تدمير أدلة فيزيائية قد تكون أساسية للكشف عن الحقائق ودعم جهود العدالة والمحاسبة، ونؤكد لهم أن فرقنا المختصة جاهزة للتعامل مع أي سجن يتوقعون وجود معتقلين فيه.
وبينت انه لكل من يمتلك معلومات قيمة، يمكنه التواصل معنا عبر الرقم المخصص:

واتساب: 00905340120087

رابط الرقم لسهولة التواصل:
https://wa.me/qr/24XL4RQHMGDBN1


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