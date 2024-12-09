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جمعية الصرافين: طلب قوي على الدينار خلال 2024

9 ديسمبر 2024
جمعية الصرافين: طلب قوي على الدينار خلال 2024

وطنا اليوم:أكد أمين سر جمعية الصرافين الأردنيين، علاء ديرانية، أن الطلب على الدينار كان قويا خلال العام الحالي، لا سيما أن السياحة العربية والداخلية كانت جيدة جدا، الأمر الذي أسهم في انتعاش سوق الصرافة المحلية.
وأشار ديرانية، الاثنين، إلى زيادة الحوالات الواردة والصادرة بقرابة 3 بالمئة مقارنة مع أعوام سابقة.
وتوقع أن تشهد الأسواق انتعاشة أكبر مع بداية العام المقبل، في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة والعالم، واحتمالات انخفاض العملات الأوروبية، مع رفع الفائدة على الدولار الأميركي.
ولفت ديرانية إلى أن الأوضاع التجارية المحلية كانت ضعيفة خلال هذا العام بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، آملا أن تسترجع الأسواق نشاطها، في حال عودة النشاط التجاري بين المملكة وسوريا، التي تعد بوابة للأردن نحو تركيا وأوروبا.


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