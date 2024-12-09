عمان الاهلية تُواصل حملتها السنوية ( لنكُن عوناً في الشتاء )

وطنا اليوم:تُواصل جامعة عمان الاهلية فعاليات حملتها السنوية ( لنكُن عوناً في الشتاء ) تجسيدا لمسؤوليتها المجتمعية، وبدعم موصول من رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الأهلية الدكتور ماهر الحوراني، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان .

حيث نظمت عمادة شؤون الطلبة والنادي التطوعي بالتعاون مع طلبة كلية الآداب والعلوم زيارة الى بيت العناية الإنسانية / الفحيص.

وقد رافق الطلبة في الزيارة كل من نائب عميد شؤون الطلبة الدكتورة نور الدباس ( مستشاراً للنادي التطوعي) ومساعد عميد شؤون الطلبة السيد عصام السحار.

واطلع الطلبة خلال الزيارة على أوضاع النزلاء وقدموا لهم الهدايا وشاركوهم الحديث بمواضيع اجتماعية مختلفة، وقد أبدى النزلاء امتنانهم لهذه الزيارة التي تركت أعظم الأثر في نفوسهم.