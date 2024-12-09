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عمان الأهلية تشارك بمؤتمر IGNITE لتعزيز الابتكار والاستثمار

9 ديسمبر 2024
عمان الأهلية تشارك بمؤتمر IGNITE لتعزيز الابتكار والاستثمار

وطنا اليوم:شارك مركز الابتكار والريادة في جامعة عمان الأهلية ممثلاً بالدكتورة ولاء الصمادي، والسيد ليث البرماوي بمؤتمرIGNITE عمان، والذي نظمته مؤسسة Spark تحت رعاية معالي المهندس سامي سميرات، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة.
وقد انعقد المؤتمر تحت شعار “الاستثمار في المستقبل”، وجمع نخبة من الخبراء، الرياديين، والمبتكرين لمناقشة التحديات التي تواجه المجتمعات في المناطق النامية، والمجتمعات الأقل حظاً، مع التركيز على كيفية إدماج هذه المجتمعات في الاقتصاد العالمي رغم العقبات المتزايدة مثل أزمة المناخ والتحول الرقمي والصراعات المستمرة.
وشهد المؤتمر مجموعة متنوعة من الجلسات النقاشية حول مواضيع مختلفة تتعلق بالمستقبل، من بينها الاقتصاد الأخضر والاستدامة، التعليم التقني والرقمي، الذكاء الاصطناعي، السياحة المستدامة، العمل عن بُعد، والزراعة الحديثة.
وقد شكّل المؤتمر منصة لتسليط الضوء على دور الابتكار وريادة الأعمال في إيجاد حلول مبتكرة لهذه التحديات، ودور الجامعات في تعزيز المهارات الريادية وروح الابتكار بما يوائم سوق العمل ومتطلباته.
وتأتي مشاركة جامعة عمان الأهلية في هذا الحدث تأكيدًا على التزامها بدعم الابتكار وتطوير ريادة الأعمال كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين المجتمعات النامية، وإيمانها بأن الاستثمار في العقول والأفكار الشابة هو السبيل لتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً وشمولية.


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