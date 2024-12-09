الملاح ناطقاً إعلامياً للاتحاد الأردني للكاراتيه

وطنا اليوم:قررت اللجنة الأولمبية الأردنية تعيين الأستاذ الدكتور إياد الملاح عميد شؤون الطلبة في جامعة البترا عضواً في إتحاد الكاراتيه الأردني عن فئة الأعضاء المعينين، وانتخب مجلس إدارة الاتحاد الأردني للكراتيه الأستاذ الدكتور الملاح ناطقاً إعلامياً للاتحاد.

ومن الجدير بالذكر أن الملاح حاصل على الحزام الأسود في لعبة الكاراتيه، ويشغل العديد من المواقع الرياضية، منها: نائب رئيس الجمعية الثقافية الرياضية الأردنية، ورئيس اللجنة اللجنة الرياضية للعاملين في جامعة البترا