جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل أربعة من جنودنا في لبنان

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل عدد من جنوده في معركة جنوب لبنان، مشيراً إلى أنه تم إخطار عائلاتهم بأسمائهم.

وقد شمل القتلى الرائد (احتياط) يفغيني زينرشاين، البالغ من العمر 43 عاماً، من زخرون يعقوب، وهو قائد سرية في فوج حيرام 9263، اللواء 226، الذي سقط خلال المعركة في جنوب لبنان، وفقا لجيش الاحتلال.

كما قُتل ساجي يعقوب روبنشتاين، البالغ من العمر 31 عاماً، من لاوي، وهو قائد فصيلة في نفس الفوج، في المعركة نفسها.

أيضاً، قُتل الرائد (احتياط) بنيامين ديستو نيجوسي، 28 عاماً، من بيت شيمش، وهو مقاتل في كتيبة حيرام 9263، اللواء 226.

كما سقط جندي آخر يبلغ من العمر 25 عاماً، من مدينة رمات غان، وهو أحد مقاتلي فوج حيرام 9263، اللواء 226، في المعركة التي دارت في جنوب لبنان.