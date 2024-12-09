نيويورك تايمز : واشنطن مررت رسائل عبر تركيا للمعارضة السورية

وطنا اليوم:نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن مررت عبر تركيا مؤخرا رسائل للمعارضة السورية التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد.

وأوضحت أن إحدى الرسائل طالبت الثوار بعدم السماح لتنظيم الدولة بالمشاركة في هجومهم.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين وأتراك قولهم إن “الثوار أكدوا لواشنطن أنهم لن يسمحوا بمشاركة تنظيم الدولة في تحركهم”