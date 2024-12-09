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الكرملين: بوتين قرر شخصيًا منح بشار الأسد اللجوء في روسيا

9 ديسمبر 2024
الكرملين: بوتين قرر شخصيًا منح بشار الأسد اللجوء في روسيا

وطنا اليوم:أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ بشكل شخصي قرار منح اللجوء للرئيس السوري السابق بشار الأسد في روسيا، بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا.
وأكد المتحدث باسم الكرملين أن جدول لقاءات الرئيس بوتين الرسمي لا يتضمن أي خطط لعقد لقاء مع الأسد في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن سوريا مقبلة على فترة معقدة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وأضاف الكرملين أن الأحداث الأخيرة في سوريا كانت مفاجئة للعالم بأسره، وأن روسيا ليست استثناء من حالة المفاجأة التي أحدثتها هذه التطورات.
تأتي هذه التصريحات في ظل تطورات متسارعة في سوريا، بعد سقوط نظام الأسد وهروبه إلى روسيا، وهو ما أثار تساؤلات حول دور روسيا في المرحلة المقبلة ومستقبل العلاقات بين البلدين.


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