جامعة البترا تحصد المركزين الأول والثالث في “أفضل مشروع ريادي” في أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2024

وطنا اليوم_حصدت جامعة البترا المركز الأول والمركز الثالث عن محور “أفضل مشروع ريادي” في أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2024. وكرّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة الأفرقة الفائزة خلال الحفل الختامي الذي رعاه بحضور رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم وعدد من رؤساء الجامعات الأردنية والعربية.

وأطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأولمبياد بالتعاون مع شركة “ماسة” للاختبارات الدولية، وهو بعنوان: “الموروث الوطني”، شارك فيه سبعة وخمسون فريقًا من أربعة وعشرين مؤسسة تعليم عالٍ أردنية وعربية، ممثلين عن الأردن، والسعودية، والعراق، وفلسطين، والبحرين.

وقدم الفريقان الفائزان من طالبات جامعة البترا مشاريع مبتكرة؛ إذ قدّم فريق “Petra Legacy Keepers”، الذي أحرز المركز الأول، مشروعًا يوثق العادات والتقاليد الأردنية بأسلوب قصصي للأطفال باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تعزيز الوعي الثقافي لدى الأجيال الناشئة. وتكوّن الفريق من الطالبات يارا الكيلاني، وإسراء حمدان، وجنى الجيرودي، وألين مصطفى، ومي داود.

أما فريق “Petra Heritage Bites” فأحرز المركز الثالث، وركّز المشروع على إعداد كتاب طبخ باللغة الإنجليزية يوثق الأطباق التراثية الأردنية من مختلف المحافظات، مع تقديمها بطرق صحية وحديثة. وضم الفريق الطالبات ياسمين شنطي، وجوانا المجروح، وجنى الصباغ، وهدى القادري، ولارا الحموي. تميز المشروع بتوظيف التقنية الحديثة من خلال رموز “QR” لتوفير الكتب إلكترونيًا، التي خُصِّص ريعها لصالح الجمعيات الخيرية ودور الأيتام.

كرّمت اللجنة المنظمة للأولمبياد رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم خلال الحفل، تقديرًا لدور الجامعة كشريك نجاح في تنظيم الأولمبياد ودعمها للمبادرات الطلابية المتميزة. وأشاد الدكتور عبد الرحيم خلال جولته في المعرض بطريقة عرض الطلبة ومهاراتهم العالية التي تعكس شخصية طالب جامعة البترا المتميز، وتعكس كذلك الجهود المخلصة التي يبذلها أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة لصقل معارف ومهارات وكفايات الطلبة.

تولت كلية الآداب والعلوم في جامعة البترا الإشراف على إعداد وتدريب الطلبة باشراف عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمود السلمان، ومتابعة رئيس قسم اللغة الإنجليزية الدكتور محمد الشناق، إضافة إلى فريق أكاديمي متخصص.