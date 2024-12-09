236 معتقلاً أردنياً في السجون السورية .. أسماء

وطنا اليوم:ناقش البرلمان الأردني، اليوم الاثنين، ملف 236 معتقلًا أردنيًا في ، مع دعوات متزايدة لضمان عودتهم إلى المملكة.

وخلال جلسة برلمانية، وجه النائب سليمان السعود سؤالًا إلى رئيس الوزراء جعفر حسان حول مصير المعتقلين، مشددًا على ضرورة “متابعة أوضاعهم وتأمين عودتهم في أقرب وقت، خاصة في ظل تطورات الأوضاع في “.

ورد رئيس الحكومة، مؤكدًا أن ملف الأردنيين في سوريا يحظى باهتمام بالغ، وقال: “نعمل على ضمان أمن وسلامة المواطنين الأردنيين وتأمين عودتهم، والموضوع قيد المتابعة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمؤسسات المعنية”.

من جهتها، دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن وزارة الخارجية إلى تكثيف الجهود لمعالجة هذا الملف الإنساني.

وأشارت إلى أن المعتقلين، الذين تقول التقارير إن غالبيتهم محتجزون في سجن صيدنايا، كانوا في عداد المفقودين قبل ظهور أسمائهم في قوائم السجون السورية.

كما طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بمتابعة ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا.

وأوضحت المنظمة أن المعلومات المتوفرة لديها تشير إلى وجود 236 معتقلاً أردنياً في السجون السورية، معظمهم في سجن صيدنايا، وكانوا في السابق ضمن قائمة المفقودين. وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين والمفقودين في سوريا وفقاً لما أوردته المنظمة:

إبراهيم الصقور

إبراهيم حماد

إبراهيم الشوا

إبراهيم عبد العال

إبراهيم زين العابدين

إبراهيم الدرابسة

أحمد أبو حميدع

أحمد سخنيني

أحمد السطري

أحمد الصباح

أحمد خليل

أحمد بشير

أحمد زهران

أحمد زعترة

أحمد القوقزي

أحمد بشتاوي

أسامة بطاينة

أسامة البزور

أكرم جرار

باجس حمدان

باسم صقر

باسم مشرقي

بسام حمدان

بسام الحشاش

بشار صالح

بهاء صالح

بهاء الشنطي

ألبير الطويل

جبر البستنجي

جلال أبو درويش

جمال أبو هلال

جمال دعسان

جميل أبو شحادة

جميل منيزل

جهاد القشة

حاتم البوريني

حاتم الزريقات

حسام مطرود

حسن عكور

حسيب صالح

حسين كريشان

خالد بشابشة

خالد الخلايلة

خالد الكرمي

خالد أحمد

خالد أبو خضير

خالد صبيح

خالد الراعي

خالد أبو الرب

خالد حرز الله

خالد عبد العال

خالد ظاهر

خالد العموري

خالد أبو صبيح

خالد سلمان

خالد جابر

خالد القبيعة

خالد أبو دية

خليل جابر

خليل مبروك

خليل الطويل

ذياب شريف

راضي العتبة

رضوان جرار

رفعت مرشد

رفيق أبو شميس

زياد الخليلي

زياد البزور

زياد مصطفى

زهير عودة

زيد الأسعد

زاهر شعبان

سامر صيوان

سامر مدلل

سامر ملكاوي

سعيد حتاملة

سعيد أبو ناموس

سعيد عياد

سلطان البطاينة

سليمان ديقة اليمان

باطل ومسير الخطيب

سميح زيدان

سمير البطائجة

سمير الهنداوي

سريف بدر الدين

شيخة الحايك

صالح العنزي

صالح فلاح

صلاح زين الدين

طالب الشامي

طالب سمار

طالب أبو عودة

عادل أبو حناني

عامر نعامة

عامر القيسي

عامر البحري

عاهد الخريسات

عبد العفو العريدي

عبد الفتاح أبو سنينة

عبد الحميد قاسم

عبد الرؤوف المقداد

عبد الرحمن بشابشة

عبد الرحيم الخطيب

عبد الفتاح الزعبي

عبد القادر صافي

عبد الكريم أبو عيشة

عبد الكريم أحمد

عبد الكريم الأسطل

عبد الكريم درة

عبد الله العدم

عبد الله أبو تايه

عبد المجيد طهبوب

عبد المنعم عبد ربه

عدنان الدبك

عدنان حموضة

علي المساعيد

علي غنايم

علي عيد

علي الشوبكي

علي عبد الله

عماد حمد

عماد الدوايمة

عماد ياسين

عماد العنابي

عماد مراد

عماد المشهراوي

عماد عياش

عماد خماس

عمار أبو خليل

عمار الدردساوي

عمر بدير

عمر حسين

عودة مفلح

عيسى علقم

عيسى السرحي

غسان الهندي

فؤاد الأخرس

فارس زيادة

فخري حمدان

فهمية مرابطة

فواز الجمعة

فواز العويري

فواز العناقرة

فوزي محمد

فيصل سعيد

قاسم الطراونة

كايد أبو جيش

كمال أبو طه

كمال نايف

ليث موسى

مؤيد أبو علي

ماجد أحمد

ماجد أبو شرار

مازن علان

مازن الفواز

محارب علوش

محسن الحداد

محمد الصعبي

محمد عبد الغني

محمد تيم

محمد الهندي

محمد إبراهيم

محمد المساعيد

محمد الزعبي

محمد الشديفات

محمد ربيع

محمد السيد

محمد فقوسة

محمد سعادة

محمد شاهين

محمد شحادة

محمود صوالحة

محمود الصباح

محمود عقل

محمود محمد

محمود زعتر

محمود سعادة

مصطفى خليل

مصطفى العمايرة

معاوية منصور

معتصم الكردي

مفلح الزعبي

مفيد الحناوي

ملاك الرملاوي

الكراسنة

موفق قاسم

موفق

مولود قادر

ميين الحية

الصعيدي العزازمة

نايف سعيد

نبيل أبو

نائل عزت

نايف حجاب

نسرين صمادي

نصر إسماعيل

نضال كمال

نظمي فكري

نظمي البيروتي

نعيم سعادة

هاشم أبو زبيد

هاني أبو سير

هاني عبيدات

هشام إبراهيم

وجيه عمار

وفاء عبيدات

وليد بركات

ياسر إدريس

يسري الحايك

يوسف شادوحي

يوسف اليماني

يوسف شحادة

يوسف صالح

أشرف ندى

أسامة بدور

أحمد القطاونة

أحمد عبيد

إبراهيم عماوي

أحمد السعودي

إبراهيم الترك

أمجد الزبن

بسام مسمار

جواد الجابي

جمال أبو الحيات

جمال سكرية

حمزة بركات

جمال عويس

خالد الصوري

خالد كامل

طارق العدوان