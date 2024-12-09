بنك القاهرة عمان يحصد جائزة التميز في خدمات التجزئة المصرفية والشمول المالي في الأردن لعام 2024 من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب

وطنا اليوم:كرم الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بنك القاهرة عمان لحصول البنك على جائزة التميز في خدمات التجزئة المصرفية والشمول المالي في الأردن لعام 2024 وقد استلم الجائزة الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور كمال البكري.

جاء ذلك ضمن فعاليات الاحتفالية السنوية التي أقامها الاتحاد لتوزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي للعام 2024 مؤخراً في القاهرة، بحضور شخصيات ومسؤولي مؤسسات بنكية ومصرفية واقتصادية من مختلف الدول العربية.

يشار الى انه يتم منح الجائزة بناءا على شمولية وتطور السياسة المصرفية والرائدة والاستراتيجية والخدمات التي يقدمها بنك القاهرة عمان لعملائه والنتائج المتحققة والرضا من عملاء البنك على كافة الأصعدة وما ساهم به البنك في الشمول المالي.

نظم هذا الحدث للعام العاشر على التوالي، في حين وثقت مجلة الإتحاد “The Banking Executive Magazine” انجازات المصارف العربية للدول المشاركة وهي السعودية، قطر، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان، العراق، ليبيا، مصر، لبنان، السودان، الأردن، اليمن، الصومال.