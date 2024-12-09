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بدء حصاد الموسم الشتوي في مزارع حقول بأصناف جديدة ذات جودة عالية ومتميزة

9 ديسمبر 2024
بدء حصاد الموسم الشتوي في مزارع حقول بأصناف جديدة ذات جودة عالية ومتميزة

وطنا اليوم:بدأت مزارع حقول حصاد الموسم الشتوي للعام 2024، حيث تم جمع محصول البطاطا من أصناف جديدة مثل صنف “أريزونا” وصنف “لاسترادا”، اللذين يتميزان بجودة عالية ومواصفات فنية متفوقة.

وأكد المهندس مدين الرواشدة أن هذه الأصناف الجديدة من البطاطا تم اختيارها بعناية لتناسب الظروف المناخية المحلية، بالإضافة إلى قدرتها على مقاومة الأمراض والآفات، مما يساهم في تحسين الإنتاجية وتوفير منتجات ذات جودة ممتازة. وأضاف أن حصاد هذا الموسم يعد بداية لمرحلة جديدة من التطور الزراعي، ويعكس الجهود المستمرة لتطوير سلاسل الإمداد الزراعي.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الأصناف من البطاطا في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة قدرة المزارعين على التصدير، بما يعزز الاقتصاد الزراعي في المنطقة.

 

 


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