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مسيرة تنفجر في مبنى جنوب تل أبيب وإسرائيل تفشل في اعتراضها

9 ديسمبر 2024
مسيرة تنفجر في مبنى جنوب تل أبيب وإسرائيل تفشل في اعتراضها

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع انفجار في مبنى سكني في يافنيه جنوب تل أبيب، في حين فشل الجيش الإسرائيلي في اعتراضها.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تلقى بلاغات عن سقوط مسيرة في يافنيه جنوب تل أبيب دون تفعيل صفارات الإنذار.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن أجهزة الرصد الإسرائيلية لم ترصد المسيرة في يافنيه وبالتالي لم يتم اعتراضها، مؤكدة أن الجيش فتح تحقيقا في الأمر.
بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الطائرة المسيرة التي انفجرت في مدينة يافنيه أطلقت من العراق أو اليمن.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية عبر منصة “إكس”، مشاهد توثق لحظة الانفجار في مبنى سكني بمدينة يافنيه جنوب تل أبيب.


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