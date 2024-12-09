رفع علم الثورة على مبنى السفارة السورية في موسكو

وطنا اليوم:رفعت السفارة السورية في موسكو علم المعارضة السورية فوق المبنى، الاثنين، بحسب ما أظهرت الصور القادمة من هناك.

وقبلها، قال مصدر لوكالة “تاس” للأنباء: “سيرفع علم جديد في المستقبل القريب”.علماً أن العلم الوطني القديم اختفى من على مبنى البعثة الدبلوماسية مساء يوم أمس الأحد 8 ديسمبر.

وتزامنا، أنزلت السفارة السورية في أرمينيا علم البلاد عن مبنى السفارة وسط العاصمة يريفان، حسبما أفاد مراسل وكالة “تاس”.

وبحسب المراسل يقوم موظفو جهاز الأمن الوطني الأرميني بحراسة المبنى، وقد منعوا الصحافيين من تصوير المبنى بدون علم.

وكانت الفصائل المسلحة شنت، في 27 نوفمبر، هجوماً واسع النطاق على مواقع القوات الحكومية في محافظتي حلب وإدلب، وبحلول مساء يوم 7 ديسمبر، استولت المعارضة على حلب وحماة ودرعا وحمص، وفي صباح أمس الأحد دخلوا دمشق، وغادرت وحدات الجيش السوري العاصمة. من جانبه أعرب رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي استعداده لنقل السلطة في البلاد سلميا، بعد إعلان سقوط حكم نظام بشار الأسد وهروبه لخارج البلاد.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن بشار الأسد استقال من منصبه كرئيس سوريا وغادر البلاد، وأعطى تعليماته بانتقال السلطة سلمياً، مشيرة إلى أن روسيا لم تشارك في هذه المفاوضات.