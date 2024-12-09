الصفدي: تعليمات الملك هي الاستمرار بتقديم الدعم والمساعدة لسوريا

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إن حل قضية اللاجئين هي بعودتهم إلى وطنهم.

وأشار الصفدي “نتمنى أن تعود سوريا إلى هدوئها من أجل عودة اللاجئين وتعليمات جلالة الملك هي الاستمرار بتقديم الدعم والمساعدة لسوريا وإعادة بناء مؤسساتها.

وأوضح الصفدي أن الأردن مستمر بمتابعة الأوضاع في سوريا، مؤكدا دعم العملية السياسية في سوريا التي يختارها الشعب السوري.