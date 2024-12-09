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رئيس الوزراء: جهودنا منصبة على تأمين عودة الأردنيين المتواجدين في سوريا

9 ديسمبر 2024
رئيس الوزراء: جهودنا منصبة على تأمين عودة الأردنيين المتواجدين في سوريا

وطنا اليوم:أكّد رئيس الوزراء جعفر حسان، الاثنين، موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حيال تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية، ووقوف الأردن مع الشعب السوري الشقيق واحترام إرادتهم وحقهم في تقرير مستقبلهم.
وقال حسان إن موقف الأردن ليس وليد اللحظة وهو موقف ثابت وراسخ منذ أن بدأت الأزمة السورية قبل أكثر من 13 عاما.
وأشار حسان إلى أن الأردن منذ سنوات أكد ضرورة حل الأزمة السورية بما يحفظ وحدة البلاد واستقرارها.
ولفت حسان الى ان الاردن يتطلع الى ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها ومنجزات شعبه وحضارتها وان تتظافر جهود الجميع من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار، اذ ان استقرار سوريا مصلحة استراتيجية للأردن والمنطقة العربية برمتها، اضافة الى تطلع الاردن الى تمكن سوريا من تجاوز الاحداث المؤلمة التي مرت بها وما نجم عنها من عنف واقتتال وانتشار للارهاب وعصابات المخدرات والتهريب التي امدت اثارها الى الاردن وتصدت لها القوات المسحلة بكل حزم واقتدار، والتي ستواصل دورها كالمعتاد.
ونوه الى استمرار الاردن بدعم الشعب السوري، ودعمه انسانيا، اذ وجه جلالة الملك الى العمل على دراسة الاحتياجات المطلوبة بمساعدة الدول الى تقديم المساعدات المطلوبة.


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