توضيح من الزراعة حول الزيت المغشوش بمهرجان الزيتون

وطنا اليوم:قالت وزارة الزراعة، الأربعاء، إن كميات الزيت التي استبعدت مساء يوم الثلاثاء ٣/١٢/٢٠٢٤ ضبطت على بوابة الدخول المعدة لإدخال الزيت من خلال العينة التي ارسلتها فرق مراقبة الزيت على بوابة الدخول إلى مختبر فحص الزيت منوهه إلى أن كمية الزيت الغير صالحة للاستهلاك البشري لم تدخل أرض المهرجان.

وشدد وزير الزراعة على إدارة مهرجان الزيتون متابعة دخول الزيت وعدم السماح بزعزعة ثقة المواطن وزوار المهرجان بالزيت داخل المهرجان وأكد انه لم تسجل أي عينة غش لزيت الزيتون على مدخل المهرجان وكل ما يسمح بدخوله يفحص بمراحل متعدده تضمن كفاءه وجودة المنتج .