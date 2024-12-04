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إجلاء 11 طفلا مصابا بالسرطان من غزة إلى الأردن

منذ 31 ثانية
إجلاء 11 طفلا مصابا بالسرطان من غزة إلى الأردن

وطنا اليوم:أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إجلاء 11 طفلًا مصابين بالسرطان من قطاع غزة إلى الأردن، لتلقي العلاج.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، في منشور على منصة “إكس”: “أجلت منظمة الصحة العالمية 11 طفلاً يحتاجون إلى العلاج من السرطان من غزة إلى الأردن، مع 20 مرافقا”.
وأكد أنهم طالبوا باستخدام الممرات كافة لنقل المرضى بشكل آمن إلى خارج قطاع غزة، مضيفًا: “بالنهاية، السلام هو أفضل علاج”.


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