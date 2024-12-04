مشادة بين الصفدي والنواصرة بسبب دقيقة

وطنا اليوم:هدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي باستخدام صلاحياته ضد تجاوز النائب ناصر النواصرة الوقتت المخصص لكلمته النقاشية للبيان الوزاري لمدة دقيقة واحدة.

وأثار نواب على مقاعدهم جلبة صغيرة اعتراضا على تجاوز النواصرة الوقت المخصص له

وفي نهاية كلمة النواصرة استمر بالحديث رغم توقف “الميكرفون” ورفض ترك “المنصة”، فيما منع توقف الميكروفونات في القاعة رئيس المجلس من مقاطعة النواصرة..

وبعد عودة الميكروفونات للعمل قال رئيس النواب إن ذلك جاء من حظ النواصرة حيث توقف النظام بالكامل، ثم نادى على النائب التالي عبدالحليم العنانبة..

اما النواصرة فرفض ترك المنصة مجددا مستمرا بالحديث الأمر الذي اغضب رئيس النواب وصار يصرخ على العنانبة بأن “زيحه” وخذ مكانه..

وطلب الصفدي من النواصرة عدم “تخريب الجلسة”، وترك المنصة للنائب العنانبة ليلقي كلمته، ثم طلب من رئيس كنلة العمل الاسلامي النائب صالح العرموطي التدخل وإلا اضطر لاستخدام صلاحياته..

وعاد الصفدي ايعازه للعنانبة بازاحة النواصرة عن المنصة واخذ مكانه، وبعد أن غادر النواصرة المنصة قال الصفدي “اشهد ان لا اله إلا الله