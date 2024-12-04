مؤسسة أورنج والمجلس النرويجي للاجئين يحتفيان بخريجي برنامج “نجاحنا” في الحفل الختامي للمشروع

وطنا اليوم:توجت مؤسسة أورنج شراكتها مع المجلس النرويجي للاجئين بالاحتفاء بتخريج أفواج من المبدعين رقمياً الذين التحقوا بالبرامج التدريبية في مدرسة البرمجة ومختبر التصنيع الرقمي في إربد، والمنفذة تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية (ODC)، وذلك في إطار الشراكة المبرمة بين الطرفين والهادفة إلى توسيع نطاق المشاركات والمشاركين وبناء قدراتهم الرقمية، وذلك خلال الحفل الختامي لمشروع “نجاحنا” الذي عقد في ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية في العبدلي.

واستكمل الطلاب الأردنيون واللاجئون السوريون برنامجاً تدريبياً مكثّفاً طور مهاراتهم في مجالات حيوية مثل لغات البرمجة، والابتكار الرقمي، والتصنيع باستخدام الأدوات الرقمية، مما يمكّنهم من دخول سوق العمل أو بدء رحلة إبداعية رقمية. وقد أثمرت جهودهم عن تأسيس 53 مشروعاً شملت حلولاً برمجية ونماذج أولية مبتكرة.

وعلى هامش الحفل الختامي تقدمت مؤسسة أورنج بالتهنئة للخريجين الذين كان انضمامهم إلى البرنامج التدريبي بمثابة انطلاقة لرحلة رقمية متكاملة سيسهمون من خلالها في تطوير مجتمعاتهم المحلية وتوظيف الأدوات الرقمية لتحقيق التحول المنشود. كما أشادت بالشراكة مع المجلس النرويجي للاجئين والتي تعد نموذجاً لتضافر الجهود لتمكين المزيد من الشابات والشباب من بدء مسيرة من التميز المهني والشخصي.

من جهتها علقت المديرة القطرية للمجلس النرويجي للاجئين في الأردن، إيمي شميدت، على هذه الخطوة قائلة: “يفخر المجلس النرويجي للاجئين بشراكته مع أورنج الأردن. لقد دعمنا معاً 53 شاباً أردنياً وسورياً لتطوير المهارات الرقمية اللازمة في سوق العمل اليوم، ومنحهم الأدوات اللازمة للمساهمة في النمو الاقتصادي في الأردن. أهنئ الطلاب الخريجين اليوم وأتطلع إلى رؤية مشاريعهم المبتكرة تتطور”.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع نجاحنا تضمن برنامج تنمية للمهارات الرقمية امتد على مدار عشرة أشهر، وتم تنفيذه بالشراكة بين أورنج والمجلس النرويجي للاجئين، لتعزيز التمكين الاقتصادي للشابات والشباب في المملكة.

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