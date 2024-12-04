مجموعة فنادق ومنتجعات IHG تُطلق علامتها التجارية “ڤوكو” في الأردن

وطنا اليوم:أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، مجموعة الفنادق الرائدة عالمياً التي تضم محفظتها أكثر من 6,500 فندق من 19 علامة تجارية مميزة، عن إطلاق أولى فنادق علامة ڤوكو الفاخرة في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بعد توقيعها على اتفاقية شركة بوليفارد العبدلي، إحدى شركات مجموعة العبدلي، لإطلاق ڤوكو العبدلي عمّان. وسيشهد فندق بوليفارد العبدلي عملية تحول ليكون جزءًا من علامة ڤوكو بحلول ديسمبر2025، مما يضيف 392 غرفة فندقية إلى محفظة المجموعة في الأردن.

ويقع الفندق في بوليفارد العبدلي الذي يُعدّ أول ممشى ترفيهي من الطراز الرفيع تتوسطه 12 بناية تتوزع على ثلاثة مربعات، وهو جزء من العبدلي، مشروع التطوير العقاري متعدد الاستخدامات الذي يُعدّ نموذجاً حديثاً ومثالياً للاستثمار والعمل والعيش والتعافي والتسوق والترفيه الملائم لمختلف الفئات؛ حيث يضم مستشفى العبدلي، والعبدلي مول، ومجموعة من الفنادق والشقق السكنية والغرف الفندقية، إلى جانب أكثر من 500 شركة تختص فيما يزيد على 27 قطاعاً، وأكثر من 86 مطعماً، ومجموعة واسعة من متاجر الأزياء، وزاره أكثر من 21 مليون زائر عام 2023.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: “يسرّ المجموعة التعاون مع شركة بوليفارد العبدلي لإطلاق علامة ڤوكو في الأردن من خلال هذا العقار المميز والذي يشكل إضافة متميزة إلى محفظتنا، ويعكس التزامنا بتوسيع حضورنا في الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط. كما سيتميز الفندق بموقعه الاستثنائي ومرافقه عالمية المستوى، مما يوفر للضيوف تجربة إقامة مميزة وفريدة في عمّان”.

وتم إطلاق علامة ڤوكو في عام 2018، ونجحت خلال مدة قصيرة في ترسيخ حضورها بوصفها إحدى أسرع علامات مجموعة فنادق ومنتجعات IHG نمواً على مستوى العالم. وتتميز العلامة بفنادقها التي تجمع بين مفاهيم البساطة والتميز مع تقديم أرفع مستويات الخدمة التي توفرها أشهر العلامات العالمية، ما يجعلها الوجهة الأولى للمسافرين لأغراض الترفيه والعمل. وتحظى علامة ڤوكو بمكانة راسخة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تضم فنادق في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ولبنان. وتتميز العلامة بتصاميم وأطر عمل تشغيلية قابلة للتجديد، مما يتيح للمالكين تنفيذ رؤيتهم الخاصة فيما يخص عقاراتهم، ويضمن الحفاظ على إرث العلامة وروابطها التاريخية القوية مع المجتمع المحيط.

ويعكس توسع العلامة السريع وقدرتها على تجديد الوجهات الفاخرة، قوة منصة مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، والتي تتيح لمالكي الفنادق تطوير أعمالهم من خلال المشاركة في قنوات توزيع المجموعة والتطبيق الخاص بها وبرنامج تحويل الولاء ونادي مكافآت مجموعة فنادق ومنتجعات IHG.

ومن جانبه، قال المهندس عامر أحمد الطراونة، الرئيس التنفيذي لمجموعة العبدلي: “يتماشى تعاوننا مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG لإطلاق علامة ڤوكو في الأردن مع رؤيتنا المتمثلة في توفير تجارب ضيافة عالية المستوى، وتقديم خدمات ووسائل راحة تضيف للزائر تجارب فريدة ضمن مشروع العبدلي الذي يقع في مكان استراتيجي في العاصمة عمّان، ويُعدّ نموذجاً عصرياً للباحثين عن الاستثمار والعمل والعيش والتعافي والتسوق والترفيه. يتميز فندق ڤوكو العبدلي عمّان بوسائل الراحة الفاخرة وبموقعه الاستراتيجي، مما يجعله الوجهة المفضلة للسياح المحليين والدوليين”.

ويضم فندق ڤوكو العبدلي عمّان عدة مطاعم متنوعة، وقاعات للاجتماعات، ومركزاً للياقة البدنية، ومساحات ترفيهية خارجية. ويرحب الفندق بضيوفه بطريقة مميزة، ويوفر لهم عملية تسجيل وصول بسيطة مع هدية ترحيبية، فضلاً عن المساحات المجتمعية الحيوية وغرف الإقامة المريحة.

وتتولى مجموعة فنادق ومنتجعات IHG حالياً تشغيل 129 فندقاً تتوزع بين تسع علامات تجارية في منطقة الشرق الأوسط بما يشملSix Senses، وفنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، وكراون بلازا، وڤوكو ومنتجع هوليداي إنوهوليداي إن إكسبرس، مع خطط لافتتاح 84 فندقاً جديداً خلال السنوات 3-5 القادمة*

*الأرقام حتى سبتمبر 2024