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برعاية ملكية.. افتتاح مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول

منذ ساعة واحدة
برعاية ملكية.. افتتاح مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول، الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

ويناقش المؤتمر الذي يعقد بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، ويحمل شعار “شراكات، استثمار، تكامل اقتصادي”، آفاق التعاون والاستثمار بالعديد من القطاعات الاستراتيجية الواعدة التي توفرها المملكة.

ويشارك بالمؤتمر الذي يستمر يوما واحدا، أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، وأصحاب أعمال من دول الخليج، ومستثمرون خليجيون في الأردن ورجال أعمال أردنيون، ومؤسسات من القطاعين العام والخاص.

ويعتبر المؤتمر منصة لاستعراض آفاق تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الأردن ودول الخليج العربي، والبناء على قصص النجاح التي حققتها الكثير من الاستثمارات الخليجية بالمملكة بقطاعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

ويشتمل المؤتمر على جلسات متخصصة ذات علاقة بالقطاعات التي يتمتع الأردن بها بنقاط قوة، خاصة السياحة وتكنولوجيا المعلومات والتعدين والصناعات الإبداعية والطاقة.

وسيعقد على هامش المؤتمر الاجتماع الــ (65) لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يلتئم لأول مرة خارج دول الاتحاد، ما يعكس عمق العلاقات التي تربط المملكة مع دول الخليج العربي.


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