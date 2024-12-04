العرموطي لحسان: هل تمارس ولايتك على مرافق الدولة

وطنا اليوم:أكد النائب صالح العرموطي أن الحكومة قهرت الشعب الأردني كله في بيانها لطلب الثقة، والذي لا يحمل بصلا ولا عسل.

وانتقد العرموطي خلال مناقشة بيان الثقة تحت القبة اليوم الاربعاء، صمت الحكومة تجاه مخططات الاحتلال الاسرائيلي بشطب الأردن من الخارطة.

وقال، إن الأردن تقدمت على الدول العربية كافة في تقديمها للمساعدات لقطاع غزة، لكن ذلك غير كافيا فيجب قطع العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي وتقييم العلاقات مع الدول على هذا الاساس.

وأضاف، أن العشائر الأردنية أقوى من كل الاحزاب على الساحة، ومع ذلك هنالك من يريد تهميش دور هذه العشائر.

وبين أن كتلة العمل الإسلامي مدت يدها للحكومة لكن الحكومة لم تمد يدها بالمقابل، وإذا لم ترد ذلك فلنا الله.

وسأل العرموطي رئيس الوزراء جعفر حسان: هل تمارس ولايتك على مرافق الدولة؟، “إذا كنت كذلك فلتوقف القبضة الأمنية”.