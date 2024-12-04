الظهراوي: الله لا يوفقوا الي حط المناهج والشعب الأردني مثل الدوار الثامن

وطنا اليوم:قال النائب محمد الظهراوي إن العمق السياسي جُله اذا تكلمنا به يجب ان ينفذ و”لن ينفذ”، فالعمق السياسي “ان تغلق سفارة المحتل وتلغي اتفاقيات الغاز وتقطع علاقات الاردن معهم ولن تستطيع فعل كل ذلك”.

وأضاف في كلمته خلال مناقشة بيان الثقة لحكومة الدكتور جعفر حسان لليوم الثالث على التوالي، “ان العمق السياسي بأن تطلق العنان لصاحب كل كلمة ولحريات النقابات والحريات الطلابية والا تسجن احمد الزعبي فهل ضاقت بكم الاوطان عليه، كما ان العمق السياسي ان تكون الحكومة “على قد كلامها”، لافتا الى ان الاختلاف مع رئاسة الوزراء لا يخالف النظام”.

وأكد ضرورة حل مشاكل الشعب الاردني حتى تستقر السياسية، وبالتالي يشعر المواطن بالامان لكي يستطيع الدفاع عن الاوطان، لافتا الى تدهور اوضاع المتقاعدين العسكريين والتعليم.

وقال: “الله لا يوفقوا الي حط المناهج”، في اشارة منه الى وضع سميرة توفيق ضمن الكتب الدراسية، كما ان سائقي الدرجات الذين يوصلون الطلبات هم طلاب جامعة يعملون لاكمال اقساطهم الدراسية، مشبها الشعب الاردني “بالدوار الثامن ما بعرف من يفوت ومن وين يطلع”.

وأشار الى ان المنح والقروض الباقية من رئيس الوزراء السابق وصلت الى “22 مليار، في حين توفى 1200 مواطن بسبب التوفير بالاعفاءات الطبية بناء على رغبته” بحسب قوله.

واضاف ان “الرئيس السابق ترك الحكومة الحالية بمأزق بسبب القرارات المتعلقة بالسيارات الكهربائية”، مشيرا في الوقت نفسه الى صعوبة الحصول على رخصة القيادة، مستشهدا بما حدث لاحد اقربائه والذي “تعلم الطيران وصار يسوق طيارة وبعده مش عارف يوخذ رخصة سواقة سيارة”.

وبما يتعلق بالباص السريع قال: “دعس ركاب اكثر مما حمل”، نتيجة عدم وضع شبك حول طريقه، اذ ان المواطن يدخل بمسرب الباص السريع دون ان يعلم ويجد عليه مخالفات ويمنع عليه الاعتراض.

وأكد وجود “مافيا للمستثمرين”، حيث “باعوا شركات الاردن واصبحت شركات توزيع فأصبحت الحكومة تشتري الشوكولاتا على حساب الضمان الاجتماعي”.

وتابع: “الناس في فلسطين لن تهاجر، ولكن يجب الخوف على الاردنيين، اذ ان نحو 20 الف مواطن ذهبوا الى المكسيك بسبب السنوات العجاف التي مرت على الاردنيين”، منوها الى وجود “وزراء جيدين ولكن هناك مما عادوا الى الوزارة لم يستطيع النائب رؤيتهم خلال 4 سنوات”، مختتما ب “حجب ثقته عن الحكومة”.