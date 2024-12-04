“البترا” تتميز بحصولها على 5 نجوم في تقييم “كيو إس”

وطنا اليوم – قدم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حصول الجامعة على

تصنيف (QS 5 – STARS) وقال:

تحية طيبة وبعد؛

فتهديكم جامعة البترا أطيب تحياتها؛ ويسر الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم رئيس الجامعة بأن يتقدم بالتهنئة والتبريك بمناسبة حصول الجامعة على

تصنيف (QS 5 – STARS) وهو أحد أبرز التصنيفات الأكاديمية الدولية للمؤسسات التعليمية في مجالات جودة التعليم ونسبة توظيف الخريجين والحاكمية الرشيدة والتجهيزات والمرافق إضافة إلى مجال المسؤولية البيئية والحرم الجامعي المستدام