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“البترا” تتميز بحصولها على 5 نجوم في تقييم “كيو إس”

منذ 4 ساعات
“البترا” تتميز بحصولها على 5 نجوم في تقييم “كيو إس”

وطنا اليوم – قدم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حصول الجامعة على
تصنيف (QS 5 – STARS) وقال:

تحية طيبة وبعد؛
فتهديكم جامعة البترا أطيب تحياتها؛ ويسر الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم رئيس الجامعة بأن يتقدم بالتهنئة والتبريك بمناسبة حصول الجامعة على
تصنيف (QS 5 – STARS) وهو أحد أبرز التصنيفات الأكاديمية الدولية للمؤسسات التعليمية في مجالات جودة التعليم ونسبة توظيف الخريجين والحاكمية الرشيدة والتجهيزات والمرافق إضافة إلى مجال المسؤولية البيئية والحرم الجامعي المستدام


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