حوادث ومخالفات خطرة.. تفاصيل التقرير المروري اليومي

وطنا اليوم:قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، إن الحركة المرورية صباح اليوم على كافة الطرق قوية ونشطة باتجاه العاصمة عمان مشيراً إلى أن جميع الطرق الخارجية سالكة ولا توجد أيّة عوائق تذكر.

وبين أنه تم التعامل مع عدد من الحوادث خلال ال 24 ساعة الماضية، أبرزها التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق المطار ما قبل جسر مأدبا ونتج عن الحادث إصابة متوسط كما تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الزرقاء – المفرق ونتج عن الحادث إصابة خفيفة والتعامل مع تعطل مركبة شحن ” قلاب” ما قبل تحويلة ناعور ما تسبب بإعاقة على المسرب الأيمن وتم رفع المركبة عن الشارع العام وفتح حركة السير .

وبخصوص المخالفات التي تم ضبطها خلال آل 24 ساعة الماضية تم ضبط مركبة تسير على طريق العمري بسرعة 160 كلم بالساعة ومركبة أخرى على طريق البحر الميت تسير بسرعة 145 كلم بالساعة وعلى طريق الزرقاء منطقة خو ضبط مركبة تسير بسرعة 151 كلم بالساعة.

مندوب إدارة السير أكد على إن الوضع المروري صباح اليوم على جميع طرق العاصمة يسير في أطار الخطة المرورية المنفذة منذ ساعات الصباح الباكر من حيث سحب وتفريغ الحركة المرورية لتلافي الازدحامات خاصة على الدواوير

ودعا سائقي المركبات وعلى وجه الخصوص حافلات النقل العام إلى تجنب التوقف أمام الجسور ومخارجها وأمام مداخل الأنفاق ومخارجها تلافيا للحوادث المرورية المفاجئة .

واستعرض الجهود المبذولة خلال الفترة الصباحية في التعامل مع بعض الحوادث والأعطال ومنها التعامل مع حادث على منطقة الرابع للسير القادم من جهة الخامس أضرار مادية كما تم التعامل مع تعطل مركبة على شارع الاستقلال ما بعد جسر الظاهر باتجاه نفق الداخلية كما تم التعامل مع تعطل مركبة نفق صويلح .

من جانبه قال رئيس قسم سير المفرق الرائد محمد الوريكات إنه ومنذ ساعات الصباح الباكر توزيع مجموعات السير على كافة الطرق إضافة إلى تعزيز تواجدها أمام المدارس والجامعات لتامين الوصول الآمن للطلاب ودعا الرائد الوريكات السائقين إلى التأكد من مركباتهم قبل المسير تجنبا لأي أعطال لا قدر الله .

ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة للمحافظة على انسيابية حركة السير والمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمحتاجيها على مدار الأربع وعشرين ساعة