بدء تشغيل محطة الجيزة للنقل بكلفة 455 ألف دينار

وطنا اليوم:أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء الشبيلات، انة تم اليوم الاربعاء تشغيل محطة الجيزة للنقل العام، وهذة المحطة ضمن مهام الهيئة لوضع الخطط اللازمة لانشاء مرافق النقل البري وتشغيلها وتنفيذها .

وأوضح الشبيلات، أن هذه المحطة هي جزء من سلسلة انشاء عدد من المحطات ومراكز الانطلاق والوصول، حيث يخدم هذا المشروع مركبات النقل العام العاملة على الخطوط المنطلقة من الجيزة وقراها إلى عمان/ الجيزة (الجامعة الأردنية) بواقع (5) حافلات ومادبا (6) حافلات، وكذلك المركبات العاملة على النقل الداخلي في لواء الجيزة والبالغ عددها (10 ) خطوط ، وبواقع (38) مركبة .

وبين الشبيلات، أن هذا المشروع والتى تبلغ مساحتة (2.5) دونم وتم انشاؤة من قبل الهيئة بكلفة (455) ألف دينار ممولة من موازنة مجلس محافظة العاصمة.

وتم تجهيز المحطة وفق المواصفات الفنية الهندسية حيث تم تصميم المشروع من قبل شركة استشارية وتمويلة من قبل الهيئة بقيمة (20) ألف دينار، أما فيما يخص تنفيذ المشروع فقد تم تنفيذ الساحة والمسارب والجزر الوسطية والأرصفة بالاضافة إلى مظلة معدنية على كامل مساحة المحطة، وسيتم تسليم المحطة لبلدية الجيزة الجديدة وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والبلدية حيث ستتولى موضوع الاستدامة للمحطة.