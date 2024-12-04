الاتصالات: ستارلينك يمكن أن تقدم خدماتها العام المقبل

وطنا اليوم:أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أن شركة ستارلينك يمكن أن تقدم خدماتها ( الإنترنت الساتلية عن طريق الأقمار الصناعية ) بداية العام المقبل، وذلك نظرا للأحداث في المنطقة والمرتبطة بترتيبات فنية ولوجستية.

وكانت الهيئة توقعت في وقت سابق أن تقوم الشركة بتفعيل أقمارها وتقديم خدماتها الساتلية تجارياً في الأردن خلال العام 2024.

وأضافت الهيئة أن الشركة وبالتعاون مع الهيئة تعمل على تنفيذ ما نصت عليها الرخصة الممنوحة وأبدت رغبتها مؤخرا البدء بترتيب إجراءات عقدية وتنظيمية.

وكان الأردن منح في العام 2023 شركة ستارلينك رخصة اتصالات فئوية عامة، وجاء توقيع الاتفاقية “استنادا لأحكام قانون الاتصالات والتعليمات التي تمكن الشركة من تفعيل خدماتها الساتلية في المملكة، بعد أن استكملت أوراقها الرسمية لدى الهيئة وترخيصها كشركة عاملة في سوق الاتصالات المحلية”.

وستقدم شركة ستارلنيك الأردن والمملوكة لشركة سبيس إكس، “خدمات الإنترنت الساتلية عن طريق الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة ضمن مشروعها العالمي الذي يحمل اسم ‘ستارلنك‘ للاتصالات.

وتعد شركة سبيس إكس العالمية من الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات الإنترنت من خلال إطلاق العديد من الأقمار الصناعية التي تعمل بالاشتراك مع أجهزة إرسال واستقبال أرضية.

أعلنت الهيئة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022 عن نجاح التجربة التي أجرتها شركة سبيس اكس في إطلاق خدمات “الإنترنت الساتلية” عن طريق الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة وتسجيل أرقام وسرعات عالية في معدل سرعات تنزيل البيانات تراوحت بين 100 ميغا بايت و 200 ميغا بايت.

وتمتلك شركة سبيس اكس شبكة ستار لينك والتي يزيد عدد الأقمار الصناعية لديها عن 3000 قمر صناعي، ومن المتوقع أن تغطي عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية المدارات المنخفضة للأرض بغية تكوين شبكة إنترنت عالمية.