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الخارجية: استلام جثماني المواطنين عامر قواس وحسام ابو غزالة

منذ 5 ساعات
الخارجية: استلام جثماني المواطنين عامر قواس وحسام ابو غزالة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن استلام جثماني المواطنين الأردنيين عامر قواس وحسام أبو غزالة، لدفنهما في المملكة بعد تسليمهما لذويهما.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة في، إن الوزارة تابعت عملية الإفراج عن الجثمانين وتأمين عودتهما إلى المملكة، مبيناً أنه وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة تم استلام الجثمانين عبر جسر الملك حسين وتسليمهما إلى ذويهما لدفنهما بالمملكة.


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