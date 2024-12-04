الجيش السوري يصفّي 100 إرهابي ويدمّر 12 دبابة

وطنا اليوم_أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، أوليغ إغناسيوك، أن الجيش السوري، بالتعاون مع القوات الجوية الروسية، تمكن من تصفية ما لا يقل عن 100 إرهابي وتدمير 12 دبابة في محافظات حلب وحماة وإدلب.

وأوضح إغناسيوك في بيان أن العملية مستمرة في صد العدوان الإرهابي في تلك المناطق، حيث تم تنفيذ هجمات صاروخية استهدفت تجمعات المسلحين. وأضاف أن الجيش السوري، بدعم من الطائرات الروسية، قضى على 100 إرهابي ودمر نقاط مراقبة وملاجئ للمسلحين، بالإضافة إلى مواقع لأنظمة صواريخ مضادة للطائرات وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة ومستودعات ذخيرة وأسلحة.

كما أكد إغناسيوك تدمير 12 دبابة و2 مركبات من طراز MLRS و27 آلية وثلاث مدافع هاون، فضلاً عن تدمير مركز تحكم ومستودع ذخيرة.

من جهة أخرى، ذكر مصدر عسكري سوري وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة حماة لتعزيز القوات الموجودة على الخطوط الأمامية، بهدف التصدي لأي محاولات هجوم قد تشنها الجماعات الإرهابية المسلحة .