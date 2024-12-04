مجلس محافظة الكرك يناقش أولويات مشاريع قطاع الأشغال

وطنا اليوم_عقد مجلس محافظة الكرك، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع مدير أشغال المحافظة المهندس رعد السحيمات، لبحث ومناقشة أولويات ومشاريع قطاع الأشغال المدرجة ضمن موازنة المحافظة لعام 2024.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس المجلس الدكتور عبدالله العبادلة تفاصيل مشاريع الأشغال العامة، موضحًا خطط العمل للعام المقبل، بالإضافة إلى المشاريع التي جرى تنفيذها.

من جانبه، قدّم المهندس السحيمات عرضًا تفصيليًا حول تقدم سير المشاريع الحالية، مسلطًا الضوء على أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه عمليات التنفيذ، ومنها ما يتعلق بالإجراءات الإدارية، أو المشكلات الفنية التي تتطلب حلولًا فورية لتجنب تأخير الجدول الزمني للمشاريع.

وجرى، خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين المجلس ومديرية الأشغال لضمان تحقيق أهداف التنمية المحلية، وتلبية احتياجات المواطنين وضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتسريع إنجاز المشاريع.