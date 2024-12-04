الحالة الجوية المتوقعة للأيام الثلاثة القادمة

وطنا اليوم_نهاراً: الطقس بارد نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات متأخرة من الليل لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في أقصى شمال المملكة ،والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

الخميس 2024/12/05:

نهاراً: الطقس بارد نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

ليلاً: الطقس بارد فوق المرتفعات الجبلية العالية، وبارد نسبي في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

الجمعة 2024/12/06:

نهاراً: يبقى الطقس بارد نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ليلاً: الطقس بارد فوق المرتفعات الجبلية العالية، وبارد نسبي في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .