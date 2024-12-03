بيان المجموعة العربية أمام مجلس الأمن

وطنا اليوم_تتابع المجموعة العربية بقلق بالغ الأحداث التي شهدتها سورية، وخاصة في محافظتي إدلب وحلب جراء الهجوم الذي قادته هيئة تحرير الشام جبهة النصرة المدرجة على قائمة مجلس الأمن للتنظيمات الإرهابية، وقد أسفر هذا الهجوم عن خسارة مأساوية في أرواح المدنيين الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية، كما أفضى لموجة نزوح كبيرة.

تدين المجموعة العربية هذا الهجوم وتشدد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الارهاب، وتؤكد المجموعة على ضرورة احترام سيادة ووحدة واستقرار وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، وتشدد على أهمية مكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره.