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النائب عبد الناصر الخصاونة يطالب بدعم بلدية بني عبيد وزيادة مخصصات مجالس المحافظات

4 ديسمبر 2024
النائب عبد الناصر الخصاونة يطالب بدعم بلدية بني عبيد وزيادة مخصصات مجالس المحافظات

وطنا اليوم – دعا النائب عبد الناصر الخصاونة، خلال كلمته في مناقشة البيان الوزاري لحكومة جعفر حسان الحكومة لاتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز دور الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الخصاونة ضرورة تقديم الدعم اللوجستي لبلدية بني عبيد المستحدثة، كونها بلدية ناشئة، بالإضافة إلى رفدها بالكفاءات الفنية والإدارية اللازمة لضمان تقديم الخدمات بشكل يليق بالمواطنين.

كما شدد الخصاونة على ضرورة زيادة مخصصات مجالس المحافظات في الموازنة العامة، بما يمكنها من أداء دورها التنموي بفاعلية، داعياً الحكومة إلى إعادة النظر في معايير توزيع المخصصات بين المحافظات، ومراعاة خصوصية بعضها من حيث المساحة أو عدد السكان.

وبين الخصاونة أن الإدارة المحلية تعد ركيزة أساسية للإصلاح الإداري والتنمية المستدامة، مشددًا على دورها في تعزيز المشاركة الشعبية وتفعيل الحكم المحلي بما يُحسن الخدمات، مطالباً الخصاونة الحكومة بالإسراع في تعديل قانون الإدارة المحلية وتقديم مسودة القانون لمجلس النواب لمناقشته وإقراره لضمان إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي، الذي شدد على أهمية مراجعة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية لتمكينها من القيام بدورها التنموي والخدمي.

وفي ختام كلمته، حث الخصاونة الحكومة على تشكيل لجنة فنية متخصصة لإعداد مسودة قانون الإدارة المحلية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية والاحتياجات الوطنية، لضمان فاعلية هذا النظام وتحقيق التنمية الشاملة.

 


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