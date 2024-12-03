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النائب الطراونة: آخر زيادة على الرواتب كانت قبل 15 عامًا

3 ديسمبر 2024
النائب الطراونة: آخر زيادة على الرواتب كانت قبل 15 عامًا

وطنا اليوم_

أكد النائب الدكتور إبراهيم الطراونة أن الثقة لا تُقاس بعدد الأصوات المؤيدة من النواب، وإنما بثقة الشعب الأردني.

وأضاف الطراونة أن البيان الوزاري مليء بالطموحات الكبيرة، لكنه يفتقر إلى عناصر تطمئن الجميع، كما يفتقد إلى جدول زمني واضح لتطبيق تلك الطموحات.

وأشار إلى الحديث عن التحديث السياسي في البيان، إلا أن الواقع لا يعكس أي خطوات ملموسة في هذا الاتجاه.

وانتقد الطراونة تجاهل الحكومة لبرامج وأفكار الأحزاب، مؤكدًا أنه كان من الأجدر برئيس الوزراء أن يجلس مع الأحزاب ويشاركها في صياغة الأفكار والسياسات.

وتساءل الطراونة عن كيفية تمويل الحكومة لمشاريعها في ظل المديونية العالية، وهل تعد زيادة الحد الأدنى للأجور كافية لتلبية تطلعات المواطنين؟.

وأشار إلى أن آخر زيادة على الرواتب كانت قبل 15 عامًا، والجميع الآن يترقب زيادة على الرواتب.


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