النواب يصوتون على الثقة بحكومة حسان الأربعاء

وطنا اليوم:أعلن رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، عن تصويت النواب على “الثقة” بحكومة جعفر حسان الأربعاء.

وواصل مجلس النواب، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مُناقشة البيان الوزاري لحُكومة جعفر حسان، التي طلبت الثقة على أساسه.

وتحدث في مناقشات الثقة التي بدأت الاثنين، 84 نائبا من أصل 138.

وتحتاج الحكومة للحصول على الثقة، أصوات الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد (70 نائبا)، وذلك بحسب المادة 53 من الدستور، فيما يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، جواب النواب عند التصويت بالثقة، بإحدى الكلمات، “ثقة، حجب، امتناع”.