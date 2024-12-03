مقتل مسؤول اتصال حزب الله بالجيش السوري بغارة إسرائيلية

وطنا اليوم:قال مصدر أمني لبناني لوكالة «رويترز» للأنباء، إن غارة جوية إسرائيلية على سيارة بالقرب من العاصمة السورية دمشق، يوم الثلاثاء، قتلت سلمان جمعة، وهو شخصية بارزة في «حزب الله» مسؤول عن الاتصال بالجيش السوري.

وكانت «وكالة الأنباء السورية» الرسمية قد أوردت نبأ الغارة على طريق المطار؛ لكنها لم تذكر تفاصيل عن الضحايا. ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.

ونادراً ما تعترف إسرائيل بضرباتها في سوريا؛ حيث نفَّذت حملة جوية استمرت سنوات ضد ما تقول إنها أصول عسكرية إيرانية، وتلك التابعة لحلفاء إيران، بما في ذلك «حزب الله».

وفي إعلان نادر الشهر الماضي، قالت إسرائيل إنها ضربت أصولاً استخباراتية لجماعة «حزب الله» بالقرب من دمشق.