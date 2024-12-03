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الأمير عاصم بن نايف يشارك في زفاف عمار الطعاني وكريمة العدوان

3 ديسمبر 2024
الأمير عاصم بن نايف يشارك في زفاف عمار الطعاني وكريمة العدوان

وطنا اليوم:شارك سمو الأمير عاصم بن نايف في حفل زفاف عمار، نجل أمين عام الهيئة العربية للطاقة المهندس محمد نواف الطعاني، على كريمة الحاج بهجت أبو عرابي العدوان، وذلك في الحفل الذي أقامه والد العريس في منزل العائلة ببلدة بيت راس. وأعرب المهندس الطعاني خلال الحفل، الذي تخللته مأدبة غداء وحضره وزراء ونواب حاليون وسابقون وشخصيات علمية ودبلوماسية من دول عربية شقيقة وفعاليات اقتصادية وشعبية، عن اعتزازه بمشاركة سمو الأمير عاصم بن نايف في هذه المناسبة. وأكد أن حضور سموه يعكس نهج الهاشميين في مشاركة أبناء الوطن أفراحهم وأحزانهم، تحت راية عميد آل هاشم جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين. وأشار الطعاني إلى أن مشاركة الأمير عاصم تأتي تجسيداً لقيم التكاتف والتواضع التي تميز الأسرة الهاشمية، مؤكداً أنها تمثل أرقى معاني الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي. وتحدث عدد من الحضور، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لسموه على مشاركته التي أدخلت البهجة على أهل العروسين وأصدقائهم وأبناء محافظة إربد. كما أكدوا التفاف الأردنيين حول قيادتهم الهاشمية كالتفاف السوار بالمعصم، مستمدين من ذلك روح الوحدة والمحبة.


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